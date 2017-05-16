Росію треба змусити відновити територіальну цілісність України, - Яценюк

Яценюк вважає, що для того, аби в Україні запанував мир, треба змусити Путіна виконати його частину Мінських угод

У понеділок, 15 травня, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із представниками нової адміністрації США у Вашингтоні.

"Росію треба змусити відновити територіальну цілісність України. Я підкреслюю – змусити, адже будь-які домовленості з Путіним нічого не вартують. Змусити через спільний тиск Сполучених Штатів, Європейського Союзу і сильну Україну", - наголосив Яценюк після зустрічі, повідомляє сайт "Народного фронту".

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що з представниками нової адміністрації США "треба відверто говорити про те, які перспективи в стосунках між Сполученими Штатами і Російською Федерацією": "Зрозуміло, що Путін хоче щось обов’язково виторгувати і десь обдурити. І це є його зовнішньополітична мета – вирішити свої проблеми за рахунок України. Нова американська адміністрація не повинна цього допустити. І я переконаний, що не допустить цього, адже це не в інтересах Сполучених Штатів Америки".

Він підкреслив, що Україна є тією державою, яка "довела всьому світу, що вона не просто знає, що таке демократія, а бореться за демократію": "Україна на ділі показала, що проводить складні реформи. Україна довела те, що вона хоче миру".

"Для того, щоб в Україні запанував мир, треба змусити Путіна виконати його частину Мінських угод. Фактично треба змусити Путіна через тиск всього міжнародного співтовариства, щоби він забрався з території України і дав можливість Україні рухатися вперед до Європейського Союзу", - підкреслив лідер "Народного фронту".

У Вашингтоні Арсеній Яценюк уже зустрівся з радником Президента США з питань Європи та Росії Фіоною Гілл, радником з питань національної безпеки Віце-президента США Андреа Томпсон, помічником Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джоном Гефферном, заступником помічника Держсекретаря США Бріджет Брінк, а також провів зустріч у Heritage Foundation.

Крім того, під час візиту лідер "Народного фронту" зустрінеться з колишнім Президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою та екс-Віце-президентом США Джозефом Байденом, керівництвом Міністерства оборони Сполучених Штатів.