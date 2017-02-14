Росію звинуватили в хакерських атаках на політиків Франції

Франція підозрює російських хакерів у втручанні в свою політику

Росію звинуватили в спробах зламати комп'ютерні системи передвиборної кампанії Франції і поширити дезінформацію про кандидата через підконтрольні Кремлю ЗМІ.

Головний помічник кандидата в президенти Франції Емманюель Макрона звинуватив Росію в хакерських атаках.

Він також підкреслив, що за хвилею спроб зламати інфраструктуру штабу Макрона стоять "сайти, підтримувані російськими властями", пише DW.

Крім того, Ферран звинуватив Москву в проведенні цілеспрямованої кампанії з дискредитації Макрона за допомогою фейкових новин у зв'язку з його проєвропейською позицією.

"Наші комп'ютерні системи, бази даних та інші сайти піддалися сотням, якщо не тисячам хакерських атак. І за дивним збігом всі вони ведуться з-за російського кордону", - сказав начальник штабу Макрона, додавши, що кандидат вже звернувся до вищої французької влади за допомогою, щоб виключити російський вплив на виборчу кампанію у Франції.

Він провів паралелі між подіями в країні та діями російських хакерів під час передвиборчих перегонів кандидата від Демократичної партії США Гілларі Клінтон.

Зазначимо, Європейський Союз виділяє додатково 800 тис євро оперативній робочій групі зі стратегічних комунікацій "East StratCom Task Force" для протидії спробам Росії вплинути шляхом дезінформації та пропаганди на вибори у Європі.

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.