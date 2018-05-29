Роскомнадзор вимагає від Apple видалити Telegram із магазину додатків
У Роскомнадзорі нагадали, що можуть "порушити функціонування сервісів Apple".
Голова відомства Олександр Жаров заявив, що у компанії є місяць для відповіді щодо блокування додатку, повідомляє сайт відомства.
Раніше чиновник стверджував, що Роскомнадзор веде переговори з юристами Google і Apple з питання видалення або обмеження доступу до додатка Telegram в онлайн-магазинах цих компаній.
Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.
Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.
Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.
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