Роскомнадзор вимагає від Apple видалити Telegram із магазину додатків

Голова відомства Олександр Жаров заявив, що у компанії є місяць для відповіді щодо блокування додатку

Російське відомство Роскомнадзор вимагає від американської компанії Apple видалити з магазину додатків AppStore заборонений у Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його push-повідомлень.

У Роскомнадзорі нагадали, що можуть "порушити функціонування сервісів Apple".

Голова відомства Олександр Жаров заявив, що у компанії є місяць для відповіді щодо блокування додатку, повідомляє сайт відомства.

Раніше чиновник стверджував, що Роскомнадзор веде переговори з юристами Google і Apple з питання видалення або обмеження доступу до додатка Telegram в онлайн-магазинах цих компаній.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.