Роскомнадзор заблокував ІР-адреси Facebook, Twitter та "ВКонтакте"

Під блокування потрапила одна з 4 основних IP-адрес "ВКонтакте"

Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених сайтів IP-адреси, які належать Facebook, Twitter, та найбільшим російським інтернет-компаніям - "Яндексу", "ВКонтакте" і "Однокласникам".

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на телеграм-канал RKNShowtime, який стежить за поповненням реєстру заборонених сайтів.

Зазначається, що під блокування потрапила одна з 4 основних IP-адрес "ВКонтакте".

На сайті Роскомнадзора повідомляється, що доступ до цієї адреси обмежений, а приводом для блокування став запит Генпрокуратури.

Також заблоковані 1 IP-адреса "Однокласників", 5 - "Яндекса", 3 - Twitter, 5 - Facebook.

Крім цього, у реєстр внесли IP-адреси Amazon (14), Microsoft (29), Google (33).

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.