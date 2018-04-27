Роскомнадзор заблокував ІР-адреси Facebook, Twitter та "ВКонтакте"
Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на телеграм-канал RKNShowtime, який стежить за поповненням реєстру заборонених сайтів.
Зазначається, що під блокування потрапила одна з 4 основних IP-адрес "ВКонтакте".
На сайті Роскомнадзора повідомляється, що доступ до цієї адреси обмежений, а приводом для блокування став запит Генпрокуратури.
Також заблоковані 1 IP-адреса "Однокласників", 5 - "Яндекса", 3 - Twitter, 5 - Facebook.
Крім цього, у реєстр внесли IP-адреси Amazon (14), Microsoft (29), Google (33).
Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.
Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.
Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.
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