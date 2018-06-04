У Росії подали позов про блокування Telegram на території країни

Месенджер раніше відмовився надавати дані про користувачів до ФСБ

Роскомнагляд звернувся в суд з позовом про блокування месенджера Telegram на території РФ.

"На підставі ст. 15.4 Федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" Роскомнаглядом у п'ятницю, 6 квітня, подано позовну заяву в Таганський районний суд Москви з вимогою про обмеження доступу на території Росії до інформаційних ресурсів організатора поширення інформації в мережі Інтернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - повідомляється на сайті відомства.

У відомстві додали, що позов поданий у зв'язку з "виявленням ФСБ Росії невиконання компанією Telegram Messenger Limited Liability Partnership обов'язків організатора поширення інформації, встановленої п. 4.1 ст. 10.1 цього закону".

Зазначимо, 4 квітня закінчився термін дії ультиматуму, висунутого Роскомнаглядом до месенджеру Telegram. "Роскомнадзор" пригрозив судом, якщо Telegram не передасть ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Закон "Про персональні дані" набув чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Він зобов'язує як російські, так й іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ.

У середині листопада 2016 року до реєстру порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn.

Навесні 2017 року "Роскомнагляд" заблокував месенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров розповів подробиці тиску на нього і його підлеглих з боку співробітників ФБР.