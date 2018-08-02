Роскомнагляд проведе перевірку Facebook

В другій половині 2018 року у відношенні Facebook буде проведена комплексна перевірка виконання російського законодавства

Росія вимагатиме від компанії Цукерберга виконання норм і вимог російського законодавства

Про це повідомляє прес-служба Роскомнагляду.

8 лютого голова Роскомнагляду Олександр Жаров зустрівся з представником компанії Facebook: керівником по зв'язках з державними організаціями Європейського Союзу Томасом Кристенсеном і директором зі зв'язків з державними організаціями регіону Центральної та Східної Європи Габріеллой Чех.

“Відповідальні особи компанії були проінформовані, що в другій половині 2018 року у відношенні Facebook буде проведена комплексна перевірка виконання російського законодавства”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також під час зустрічі представники обговорили виконання соціальною мережею норм та вимог російського законодавства.

Раніше засновник соцмережі Марк Цукерберг оголосив про зміни алгоритму роботи Facebook, зазначивши, що відтепер у новинній стрічці користувачів перевага надаватиметься постам родичів, друзів та близьких людей.

Рідше з'являтимуться новини, опубліковані компаніями, які працюють під корпоративними брендами. Зокрема, це також стосується професійних новинних каналів.