Роскомнагляд проведе перевірку Facebook
Про це повідомляє прес-служба Роскомнагляду.
8 лютого голова Роскомнагляду Олександр Жаров зустрівся з представником компанії Facebook: керівником по зв'язках з державними організаціями Європейського Союзу Томасом Кристенсеном і директором зі зв'язків з державними організаціями регіону Центральної та Східної Європи Габріеллой Чех.
“Відповідальні особи компанії були проінформовані, що в другій половині 2018 року у відношенні Facebook буде проведена комплексна перевірка виконання російського законодавства”, - йдеться у повідомленні прес-служби.
Також під час зустрічі представники обговорили виконання соціальною мережею норм та вимог російського законодавства.
Раніше засновник соцмережі Марк Цукерберг оголосив про зміни алгоритму роботи Facebook, зазначивши, що відтепер у новинній стрічці користувачів перевага надаватиметься постам родичів, друзів та близьких людей.
Рідше з'являтимуться новини, опубліковані компаніями, які працюють під корпоративними брендами. Зокрема, це також стосується професійних новинних каналів.
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