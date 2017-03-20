"Роснефть" вийшла у лідери з постачань зрідженого газу в Україну
Лютневий імпорт в 2017 році відповідає поставкам в лютому 2016. При цьому більше 75% імпорту припало на поставки з Росії, 24% - на Білорусь. Близько 450 тонн ресурсу були поставлені з Литви, повідомляє OilNews.
Найбільший обсяг у лютому був поставлений із заводів "Роснєфті", в той час як в січні лідирували поставки з ГПЗ "Газпрому". 15,9 з 16,9 тисяч тонн зрідженого газу з заводів "Роснєфті" поставлено на адресу компаній Креатив Трейдинг і Глуско Україна.
Таким чином, за підсумком лютого компанія Глуско Україна (включаючи обсяг Креатив Трейдинг) стала найбільшим імпортером в Україні. Друге і третє місце займають БРСМ-Нафта (9 тисяч тонн в лютому) і "Надія" (7,6 тисяч тонн).
У порівнянні з січнем падіння поставок по імпорту зафіксовано у компаній Сокар (-89%), Пропан-Трейд (-77%), Укргазпетролеум (-61%), АМІК Україна (-52%).
Як відомо, ТОВ "Глуско Україна" є ексклюзивним постачальником зрідженого газу "Роснєфті" в Україні. Компанія недавно уклала договори на зберігання газу з пулом облгазів.
Трейдери відзначають, що обсяги імпорту значно зросли в першій половині березня і якщо ці темпи збережуться протягом решти місяця, кінець березня і квітень можуть стати профіцитним періодом.
"Виходимо на 100-110 тисяч тонн імпорту в березні. Це дуже великий обсяг, газу і так вистачає на ринку", - зазначив у розмові з OilNews директор великого трейдера.
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