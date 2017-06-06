Ростов-на-Дону не хоче пропускати теплохід "Генерала Ватутіна"
"У мене вантажний порт, я не пущу його сюди. Тут [в Ростові-на-Дону] чотири порти - всі вантажні", - заявив начальник служби експлуатації Ростовського порту Віталій Вірабян, повідомляє РБК.
У свою чергу Державна прикордонна служба вважає законною зміну курсу теплохода "Генерал Ватутін" у Ростові-на-Дону (Росія) замість Одеси, передають Українські новини.
Про це повідомив начальник сектора з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Андрій Белобородченко.
"За наявною інформацією, усе зроблено в рамках законодавства", - сказав він.
Белобородченко додав, що теплохід проїхав через Ізмаїл (Одеська область) у порт Джурджулешти (Молдова), де змінив прапор і направився за заздалегідь заявленим курсом.
Нагадаємо, що український теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін", що вийшов 1 червня в круїз з Києва, з невідомих причин не став заходити до Одеси і попрямував в Ростов-на-Дону.
Згодом повідомили,що лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію, оскільки компанія-судновласник продала його.
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