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Ростов-на-Дону не хоче пропускати теплохід "Генерала Ватутіна"

У свою чергу Державна прикордонна служба вважає законною зміну курсу теплохода
Керівництво порту в Ростові-на-Дону не має намірів пускати теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін".
Ростов-на-Дону не хоче пропускати теплохід "Генерала Ватутіна" Фото: Думская

"У мене вантажний порт, я не пущу його сюди. Тут [в Ростові-на-Дону] чотири порти - всі вантажні", - заявив начальник служби експлуатації Ростовського порту Віталій Вірабян, повідомляє РБК.

У свою чергу Державна прикордонна служба вважає законною зміну курсу теплохода "Генерал Ватутін" у Ростові-на-Дону (Росія) замість Одеси, передають Українські новини.

Про це повідомив начальник сектора з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Андрій Белобородченко.

"За наявною інформацією, усе зроблено в рамках законодавства", - сказав він.

Белобородченко додав, що теплохід проїхав через Ізмаїл (Одеська область) у порт Джурджулешти (Молдова), де змінив прапор і направився за заздалегідь заявленим курсом.

Нагадаємо, що український теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін", що вийшов 1 червня в круїз з Києва, з невідомих причин не став заходити до Одеси і попрямував в Ростов-на-Дону.

Згодом повідомили,що лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію, оскільки компанія-судновласник продала його.

 

 

 

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06 06 2017 15:39
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