Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Ростовський суд не організовуватиме відеозв'язок для допиту Януковича

У суді пояснили, що не отримували офіційного звернення Оболонського райсуду Києва
Ростовський обласний суд Росії не буде організовувати 18 травня відеозв'язок для допиту екс-президента України Віктора Януковича.
Ростовський суд не організовуватиме відеозв Фото: Reuters

Про це йдеться у відповіді обласного суду, опублікованій на його сайті.

У суді пояснили, що не отримували офіційного звернення Оболонського райсуду Києва для надання допомоги в організації відеозв'язку з Януковичем.

Як повідомляв iPress.ua, засідання у справі Януковича про держзраду відбудеться 18 травня. Підозрюваний хотів брати участь у засіданні за допомогою відеозв'язку.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2017 21:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.