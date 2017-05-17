Ростовський суд не організовуватиме відеозв'язок для допиту Януковича
Про це йдеться у відповіді обласного суду, опублікованій на його сайті.
У суді пояснили, що не отримували офіційного звернення Оболонського райсуду Києва для надання допомоги в організації відеозв'язку з Януковичем.
Як повідомляв iPress.ua, засідання у справі Януковича про держзраду відбудеться 18 травня. Підозрюваний хотів брати участь у засіданні за допомогою відеозв'язку.
Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.
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