РосЗМІ: ФСБ планує збудувати стіну між анексованим Кримом і Україною

У ФСБ Росії замовили будівництво стіни на частині розмежування між окупованим Кримом і материковою територією України.

На облаштування загородження виділено понад 212 млн рублів (близько 3,11 млн євро). Очікується, що роботи завершать навесні 2018 року, повідомляє ТАСС з посиланням на кримське прикордонного управління ФСБ.

Огорожа буде встановлена в Красноперекопському районі Криму, який межує з Україною. Передбачається, що постачання матеріалів і монтаж загородження повинні завершитися до 20 грудня 2017 року.

Протяжність загородження складе 49,5 кілометра, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на документи до закупівлі. Висота огорожі над землею складе 2,1 метра. При цьому конструкція загородження повинна ускладнювати спроби перелізти його.

Нагадаємо, за даними звіту ООН, окупація Росією Криму позначилася зникненнями людей і тортурами, порушенням Женевської конвенції і міжнародного права.