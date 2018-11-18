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РосЗМІ: Януковича госпіталізували у "знерухомленому стані"

Януковича доправили до медустанови 16 листопада у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна
Колишнього президента України Віктора Януковича було госпіталізовано до НДІ Швидкої допомоги ім.Скліфосовського.
РосЗМІ: Януковича госпіталізували у "знерухомленому стані" Віктор Янукович. Фото: president.gov.ua

Про це 18 листопада повідомляє газета "Комсомольская правда" з посиланням на власне джерело і одного з чергових лікарів лікарні.

Видання зазначає, що у клініці "був помічений чоловік, дуже схожий на екс-президента України В. Януковича"

За даними газети, Януковича доправили до медустанови 16 листопада у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковських кортів.

Зазначається, що Януковича відправили до реанімації, а потім перевели до приватної клінікуи, повідомило джерело.

Інформацію про госпіталізацію Януковича пізніше підтвердили у довідковій НДІ ім.Скліфософського, пишуть РИА Новости.

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