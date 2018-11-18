ПОЛІТИКА НОВИНИКолишнього президента України Віктора Януковича було госпіталізовано до НДІ Швидкої допомоги ім.Скліфосовського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
РосЗМІ: Януковича госпіталізували у "знерухомленому стані"
Януковича доправили до медустанови 16 листопада у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна
Віктор Янукович. Фото: president.gov.ua
Про це 18 листопада повідомляє газета "Комсомольская правда" з посиланням на власне джерело і одного з чергових лікарів лікарні.
Видання зазначає, що у клініці "був помічений чоловік, дуже схожий на екс-президента України В. Януковича".
За даними газети, Януковича доправили до медустанови 16 листопада у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковських кортів.
Зазначається, що Януковича відправили до реанімації, а потім перевели до приватної клінікуи, повідомило джерело.
Інформацію про госпіталізацію Януковича пізніше підтвердили у довідковій НДІ ім.Скліфософського, пишуть РИА Новости.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 11 2018 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- ВІДЕО Клімкін: Росія затримує судна в Азовському морі на понад 30 годин
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір