РосЗМІ заявляють, що кортеж Захарченка мало не підірвали

Захарченко згодом заявив, що вибухнули шість пристроїв, закладених на дорозі, один розмінували, два не спрацювали

Російські і сепаратистські ЗМІ з посиланням на представників угруповання "ДНР" заявляють про вибухи, що прогриміли на шляху до меморіального комплексу "Савур-Могила" на непідконтрольній владі України території Донеччини.

Це нібито сталося перед тим, як там мав проїздити кортеж лідера угруповання "ДНР" Олександра Захарченка.

За повідомленнями, внаслідок вибухів ніхто не постраждав. Біля меморіального комплексу планувалися меморіальні заходи до Дня перемоги за участю лідера бойовиків.

Захарченко згодом заявив, що вибухнули шість пристроїв, закладених на дорозі, один розмінували, два не спрацювали. Лідер сепаратистів звинуватив владу України у вибухах "з метою залякування".

Джерела українських ЗМІ на Донбасі не надали поки коментарів з приводу обвинувачень.

Нагадаємо, 1 березня водій автомобіля охорони ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка скоїв наїзд на автобусну зупинку у Донецьку, де збив насмерть людину.