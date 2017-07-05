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Rothschild & Co допоможе провести переговори з колишніми власниками "Приватбанку"

Наглядова рада ПриватБанку обрала консорціум компаній для ведення переговорів про реструктуризацію
"Приватбанк" підпише договір з консорціумом міжнародних компаній на чолі з Rothschild & Co щодо переговорів про реструктуризацію кредитів колишніх власників банку.
Rothschild & Co допоможе провести переговори з колишніми власниками "Приватбанку" Фото:unian.ua

Про це повідомляє прес-служба "ПриватБанк".

"Наглядова рада ПриватБанку обрала консорціум компаній в складі Ротшильд, ТОВ "Ернст енд Янг" та ТОВ "ФІНПОІНТ" переможцем конкурсу... для ведення переговорів про реструктуризацію, внесення додаткового забезпечення та відновлення вартості проблемних кредитів, інших позик та зобов’язань фінансового лізингу, які були надані колишнім кінцевим бенефіціарам ПриватБанку", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в разі непогашення кредитів екс-бенефіціарами "ПриватБанк" держава може залучити правоохоронні органи для примусового стягнення заборгованості.

Нагадаємо, голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що екс-власники "Приватбанку" вивели 16 млрд гривень в ніч перед націоналізацією.

У грудні 2016 року "Приватбанк", 49,9% якого належали олігарху Ігорю Коломойському, був націоналізований рішенням українського уряду.

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07 05 2017 18:20
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