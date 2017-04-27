У Ахметова повідомили, що "Роттердам+" працює
На питання про те, чи працює зараз формула "Роттердам+", Тимченко відповів: "Знову ж відомий 12-місячний лаг. Тобто що вийшло? Ціни пішли вгору, а 12 місячний лаг не дозволив відображати реальну спотову ціну в тарифі. Відповідно, завжди йде відставання", - інформує "Економічна правда".
"Вона (формула "Роттердам+" - Ред.) працює з точки зору того, що на базі цієї формули формується оптова ринкова ціна на електроенергію", - додав гендиректор ДТЕК.
Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман стверджував, що цьогорічний тариф на електроенергію не включав завищеної ціни вугілля за скандальною формулою "Роттердам+".
Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.
Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
Нагадаємо, енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова повідомив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на окупованій частині Донбасу.
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