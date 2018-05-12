"Роттердам+" збільшив прибуток "ДТЕК" Ахметова у 2,6 рази
Відповідні дані оприлюднені у звіті компанії за три квартали поточного року, повідомляють "Наші гроші".
В документі вказано, що EBITDA (операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації) за дев’ять місяців 2018 року становить 19,00 млрд гривень. Це на 28% більше у порівняні з аналогічним періодом 2017 року.
У порівняні з EBITDA у розмірі 7,33 млрд гривень за три квартали 2016 року показник виріс в 2,6 рази.
Дохід ДТЕК за січень-вересень склав 119,81 млрд гривень. Чистий прибуток за цей період склав 3,40 млрд гривень.
Нагадаємо, що різке зростання фінансових показників "ДТЕК" почалось у другому півріччі 2016 року, коли в Україні значно виросли тарифи на електроенергію ТЕС, яка в Україні на три чверті виробляється групою Ахметова.
На початку 2016 року НКРЕКП ввело в дію так звану формулу "Роттердам+" для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС. Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по котируванні у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну.
Як зазначають "Наші гроші", у той же час подорожчали і єврооблігації ДТЕК, які скуповувала компанія ICU. Співвласник цієї фірми Макар Пасенюк є фінансовим радником президента Петра Порошенка. На момент вводу формули "Роттердам+" НКРЕКП очолював Дмитро Вовк, який перед призначенням також працював у компанії ICU та "Рошені" Петра Порошенка. Співвласником ICU також був Володимир Демчишин, який був міністром енергетики та вуглепрому в період розробки "Роттердаму+" у 2015-2016 роках.
У квітні 2017 року НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через "Роттердам+". При цьому НКРЕКП приховує від НАБУ фактичні дані, які вводились у формулу для розрахунку вартості вугілля.
Раніше, Антимонопольний комітет не визнав холдинг ДТЕК Рината Ахметова монополістом на ринку електроенергії і продовжив розгляд цієї справи до 18 грудня.
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