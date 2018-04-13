Роуз Геттемюллер: вступ України до НАТО і ЄС – цілком реалістичні цілі
"Не так вже й ідеалістично для України мати євроатлантичні прагнення, бажати вступити до Європейського Союзу і НАТО. Я вважаю, що це дуже важливі і реалістичні цілі. Але я не буду приховувати від вас, що до того як ви будете готові до вступу в НАТО, доведеться виконати дуже важку роботу", - заявила Роуз Геттемюллер під час 11-го Київського Безпекового Форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
За словами Гетемюллер, зокрема, Україні треба реформувати оборонні інституції, включаючи Міністерство внутрішніх справ, і провести інші реформи
ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ:
Щорічний міжнародний захід "Київський Безпековий Форум", започаткований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році, є платформою для дебатів із найактуальніших питань безпеки в Європі та Чорноморському регіоні. Метою Форуму є посилення співробітництва у сфері безпеки між Європейським союзом та Чорноморським регіоном, підвищення рівня обізнаності про розвиток безпеки серед ключових гравців, посилення ролі незалежних та неурядових акторів у вирішенні безпекових проблем в Європі.
Захід проводиться за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні, Фонду Маршала, Фонду Віктора Пінчука, Королівського інституту міжнародних відносин "Chatham House" (Велика Британія), та Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.
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