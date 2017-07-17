Розенблат давав хабарі суддям, щоб прибрати "бурштинових" конкурентів, - НАБУ
Про це свідчать матеріали розслідування НАБУ та САП, повідомляє "Укрінформ".
Вказується, що Розенблат "платив" представникам феміди, щоб ті позбавляли конкурентів ліцензій на законну діяльність у "бурштиновій" справі.
Так, лише на одному судовому засіданні одразу три компанії позбавили ліцензій на геологічну розвідку від Держслужби геології та надр.
У свою чергу Розенблат розповів агенту НАБУ, що ліцензії, які видала Держгеонадра компаніям, можна відібрати лише через суд. Таке "втручання" коштувало 25 тисяч доларів.
"Я почав пробивати за допомогою твоїх грошей, я почав платити за все прокурорам, судам. Твої гроші зробили диво, тому що ми загнали їх в кут: по судах, і по прокуратурах", – сказав Розенблат на одному з оперативних відео, знятим агентом НАБУ.
У ході розслідування з’ясували, що усі відповідні судові рішення відбувалися за поданням заступника прокурора Житомирщини.
Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.
Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.
13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.
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