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Розенблат давав хабарі суддям, щоб прибрати "бурштинових" конкурентів, - НАБУ

Лише на одному судовому засіданні одразу три компанії позбавили ліцензій на геологічну розвідку від Держслужби геології та надр
Народний депутат Борислав Розенблат (позафракційний) давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.
Розенблат давав хабарі суддям, щоб прибрати "бурштинових" конкурентів, - НАБУ Фото: ukrinform.com

Про це свідчать матеріали розслідування НАБУ та САП, повідомляє "Укрінформ".

Вказується, що Розенблат "платив" представникам феміди, щоб ті позбавляли конкурентів ліцензій на законну діяльність у "бурштиновій" справі.

Так, лише на одному судовому засіданні одразу три компанії позбавили ліцензій на геологічну розвідку від Держслужби геології та надр.

У свою чергу Розенблат розповів агенту НАБУ, що ліцензії, які видала Держгеонадра компаніям, можна відібрати лише через суд. Таке "втручання" коштувало 25 тисяч доларів.

"Я почав пробивати за допомогою твоїх грошей, я почав платити за все прокурорам, судам. Твої гроші зробили диво, тому що ми загнали їх в кут: по судах, і по прокуратурах", – сказав Розенблат на одному з оперативних відео, знятим агентом НАБУ.

У ході розслідування з’ясували, що усі відповідні судові рішення відбувалися за поданням заступника прокурора Житомирщини.

Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

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17 07 2017 18:57
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