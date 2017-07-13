Розенблат і Поляков не прийшли в генпрокуратуру за підозрами

"Розенблат віддзвонився і сказав, що фізично не може вийти з Верховної Ради через блокування мітингувальниками. А Поляков продовжує шоу в парламенті"

Народні депутати Максим Поляков та Борислав Розенблат не з'явилися в Генеральну прокуратуру для отримання повідомлень про підозри.

"Розенблат віддзвонився і сказав, що фізично не може вийти з Верховної Ради через блокування мітингувальниками. А Поляков продовжує шоу в парламенті", – повідомила в четвер "Укрінформу" прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

На запитання, коли Розенблату і Полякову вручать повідомлення про підозри, прес-секретар генпрокурора відповіла:

"На п'яту годину ми їдемо до Верховної Ради з поданням на Добкіна. Далі будемо дивитися".

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має намір у четвер вручити цим нардепам повідомлення про підозри.

Нагадаємо, Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що 13 липня особисто вручить підозри народним депутатам Бориславу Розенблату і Максиму Полякову.