Розенблат і Поляков знали про проекти, внесені за підробленими підписами, - НАБУ

Слідство стверджує, що депутати знали про внесення на розгляд Верховної Ради законопроектів від їх імені

Слідство у справі проти нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова стверджує, що вони не підписували законопроекти, які фігурують у підозрі, але знали про їх внесення.

Про це повідомили в НАБУ у відповідь на запит "Української правди".

Йдеться про проекти законів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів і за лобіювання яких, за версією слідства, депутати одержали неправомірну вигоду.

"Проведеною почеркознавчою експертизою отриманих документів встановлено, що окремі підписи від імені вказаних у запиті народних депутатів України, які містяться на них, виконані не самими народними депутатами, а іншими особами", – зазначили у відомстві.

Водночас, слідство стверджує, що депутати знали про внесення на розгляд Верховної Ради законопроектів від їх імені.

Крім того, НАБУ зазначає, що Розенблат та Поляков "особисто вчинили ряд дій, спрямованих на забезпечення їх погодження та розгляду".

"Дані обставини підтверджуються достатнім обсягом належних і допустимих доказів, зібраних у матеріалах кримінального провадження, які дають обґрунтовані підстави для підозри, а в подальшому і обвинувачення у вчиненні злочинів", – наголосили в Бюро.

У відомстві додали, що детективи вилучили проекти законів, листи, подання, порівняльні таблиці, пояснювальні записки тощо.

Раніше Розенблат і його адвокат повідомили УП, що згідно з результатами експертизи, законопроекти, які зареєстровані у ВР за підписом депутатів Розенблата і Полякова та фігурують у справі проти них, сфальсифіковані.

Розенблат тоді стверджував, що про реєстрацію проектів дізнався вже після відкриття справи.

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.