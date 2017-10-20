Розенблат каже, що коштовності, які конфіскували детективи НАБУ - це подарунки племінницям

Народний депутат Борислав Розенблат переконує, що хотів перевезти до Німеччини золота на суму до 17 тисяч гривень.

"Я віз подарунок моїм племінницям на день народження. Я купив їх в крамниці по всіх документах. Золотих виробів я перевозив десь приблизно на 15-17 тисяч гривень", – заявив у коментарі кореспонденту "Української правди" перед судовим засіданням у п‘ятницю.

Крім того, Розенблат запевнив, що не перевозив жодних діамантів.

"Якщо НАБУ мені їх дасть – я подарую їх вам", – заявив нардеп.

На уточнення, чому цих прикрас не було у митній декларації, Розенблат відповів: "Я не повинен був їх вказувати в митній декларації. До 10 тисяч євро можна ввозити без декларації".

Нагадаємо, нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.

18 жовтня Розенблат повідомив, що термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.

Нагадаємо, 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.