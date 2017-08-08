Розенблат каже, що не готовий здати свій мандат

Він звинуватив слідство у його справі в провокації злочину і буде доводити це в суді

Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат не має наміру залишати територію України в разі схвалення парламентом його затримання і арешту і здав свої паспорти.

"Ви постійно ставите це питання. Повторюю, що паспортів у мене немає, можливості виїхати за кордон теж немає, як власне і бажання уникати слідства, тому що я знаю, що не винен", - сказав Розенблат, повідомляють "Українські Новини".

За його словами, він володіє нерухомістю в Німеччині, але не має наміру уникати слідчих дій і протидіяти своєму можливому арешту.

"Тому всі мрії прокурорів про те, щоб я виїхав за кордон, не збудуться. Я ще раз повторюю, що я не винен і ніяких хабарів не отримував. Я все робив в рамках закону "Про статус народного депутата", - підкреслив Розенблат.

Він звинуватив слідство у його справі в провокації злочину і буде доводити це в суді.

"Я знаю, що в будь-якому випадку буде відкрито кримінальне провадження за статтею 370 Кримінального кодексу (провокація злочину), по якій ми звинувачуємо співробітників НАБУ. Вже сьогодні я бачу опір, тому що вони розуміють, що до них буде дуже багато питань. Тому що немає жодних осіб, яких нібито я підкуповував або намагався підкупити", - заявив він.

Відповідаючи на питання про фірму його сестри, яка за даними слідства була створена для видобутку та вивезення бурштину з України, він сказав:

"Хто її створив, нехай і займається її долею. Фірму створили співробітники НАБУ з якихось даних моєї сестри, яка ніколи не знала про цю фірму. Друге питання - ніяких документів вона не оформляла і не давала жодних доручень, щоб керувати цією компанією. вона була створена НАБУ для того, щоб робити все за своїм сценарієм і вони продовжують це здійснювати".

Депутат повідомив, що не готовий здати свій мандат, оскільки на період розслідування справи такої можливості не існує.

Крім цього, він не має наміру виходити з політичної партії "Блок Петра Порошенка" Солідарність".

"Я вважаю, що це питання вже буде вирішене судом. Якщо я винен, то так, якщо не винен, то чому я повинен це робити?", - сказав він.

За його словами, в рамках судових рішень наслідком була допущена низка помилок і зараз його адвокати ініціюють перегляд рішень.

Розенблат повідомив, що ніяких слідчих дій з його участю у справі не проводиться.

Зазначимо, 18 липня Солом’янський райсуд Києва присудив депутату Бориславу Розенблату заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

Відзначимо, що Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.