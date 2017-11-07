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Розенблат каже, що не втече і прийде в Раду, коли з нього будуть знімати недоторканність, - ВІДЕО

Він стверджує, що не буде уникати відповідальності
Нардеп від БПП Борислав Розенблат пообіцяв, що не втече і прийде до сесійної зали ВРУ, коли депутати будуть голосувати за зняття з нього депутатської недоторканності.
Розенблат каже, що не втече і прийде в Раду, коли з нього будуть знімати недоторканність, - ВІДЕО Фото: ASN

"Нардеп Розенблат пообіцяв мені, що не втече і прийде в четвер до Ради, коли з нього будуть знімати недоторканність", - повідомила журналіст "Нового времени" Христина Бердинських у Twitter, опублікувавши відповідне відео.

На камеру депутат каже: "Я обов'язково буду. Ось мої паспорти. Я їх взяв з собою, щоб не було ніяких питань. Щоб всі бачили, що я дійсно не уникаю ніякої відповідальності. За свої слова я буду відповідати".

У відповідь на питання, чи буде він у четвер, депутат сказав: "Обов'язково".

Нагадаємо, Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та спрямував цей висновок Верховній Раді.

На засіданні Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання народного депутата з фракції БПП Борислава Розенблата.

Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тис. доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

 

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11 07 2017 14:57
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