Розенблат каже, що не втече і прийде в Раду, коли з нього будуть знімати недоторканність, - ВІДЕО

Він стверджує, що не буде уникати відповідальності

Нардеп від БПП Борислав Розенблат пообіцяв, що не втече і прийде до сесійної зали ВРУ, коли депутати будуть голосувати за зняття з нього депутатської недоторканності.

"Нардеп Розенблат пообіцяв мені, що не втече і прийде в четвер до Ради, коли з нього будуть знімати недоторканність", - повідомила журналіст "Нового времени" Христина Бердинських у Twitter, опублікувавши відповідне відео.

На камеру депутат каже: "Я обов'язково буду. Ось мої паспорти. Я їх взяв з собою, щоб не було ніяких питань. Щоб всі бачили, що я дійсно не уникаю ніякої відповідальності. За свої слова я буду відповідати".

У відповідь на питання, чи буде він у четвер, депутат сказав: "Обов'язково".

Нагадаємо, Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та спрямував цей висновок Верховній Раді.