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Розенблат каже, що родичі внесли за нього заставу

Розенблат також повідомив, що виконав усі вимоги постанови суду щодо нього, окрім однієї – він не здав закордонний паспорт
Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Борислав Розенблат каже, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.
Розенблат каже, що родичі внесли за нього заставу Фото: ukrinform.com

Про це повідомив нардеп Борислав Розенблат, пише "Українська правда".

За його словами, заставу за нього внесли члени його родини.

"Це зробила моя родина", - сказав нардеп, відповідаючи на питання, хто вніс за нього заставу.

Розенблат також повідомив, що виконав усі вимоги постанови суду щодо нього, окрім однієї – він не здав закордонний паспорт.

"Команда моїх адвокатів звернулася до Солом'янського районного суду столиці з проханням роз'яснити: як на мене могли покласти обов'язок здати закордонний паспорт іншої людини", - повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, 18 липня Солом’янський райсуд Києва присудив депутату Бориславу Розенблату заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

Відзначимо, що Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

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