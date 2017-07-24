Розенблат каже, що родичі внесли за нього заставу
Про це повідомив нардеп Борислав Розенблат, пише "Українська правда".
За його словами, заставу за нього внесли члени його родини.
"Це зробила моя родина", - сказав нардеп, відповідаючи на питання, хто вніс за нього заставу.
Розенблат також повідомив, що виконав усі вимоги постанови суду щодо нього, окрім однієї – він не здав закордонний паспорт.
"Команда моїх адвокатів звернулася до Солом'янського районного суду столиці з проханням роз'яснити: як на мене могли покласти обов'язок здати закордонний паспорт іншої людини", - повідомив він на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, 18 липня Солом’янський райсуд Києва присудив депутату Бориславу Розенблату заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.
13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.
Відзначимо, що Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.
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