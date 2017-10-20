Розенблат став фігурантом ще одного кримінального провадження НАБУ
Воно стосується законності отримання дипломатичного паспорта, за яким 19 жовтня 2017 року він намагався вилетіти до Німеччини, повідомляє прес-служба НАБУ.
Розенблат брав диппаспорт нібито для робочої поїздки 18-22 жовтня в Ізраїль з метою вивчення можливостей для кооперації і співпраці між Україною та Торгово-промисловою палатою Ізраїлю і Асоціацією виробників Ізраїлю.
Потім він передумав і використовував дипломатичний паспорт для приватної поїздки в Кельн.
Депутати можуть використовувати дипломатичні паспорти тільки для службових відряджень.
За версією слідства, це може свідчити про внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей у змові з посадовими особами апарату Верховної Ради. Попередня правова кваліфікація - службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.
18 жовтня Розенблат повідомив, що термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.
Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.
Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
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