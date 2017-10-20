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Розенблат став фігурантом ще одного кримінального провадження НАБУ

Розслідують обставини отримання ним диппаспорта в апараті Ради
Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат став фігурантом ще одного кримінального провадження Національного антикорупційного бюро.
Розенблат став фігурантом ще одного кримінального провадження НАБУ Фото: ASN

Воно стосується законності отримання дипломатичного паспорта, за яким 19 жовтня 2017 року він намагався вилетіти до Німеччини, повідомляє прес-служба НАБУ.

Розенблат брав диппаспорт нібито для робочої поїздки 18-22 жовтня в Ізраїль з метою вивчення можливостей для кооперації і співпраці між Україною та Торгово-промисловою палатою Ізраїлю і Асоціацією виробників Ізраїлю.

Потім він передумав і використовував дипломатичний паспорт для приватної поїздки в Кельн.

Депутати можуть використовувати дипломатичні паспорти тільки для службових відряджень.

За версією слідства, це може свідчити про внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей у змові з посадовими особами апарату Верховної Ради. Попередня правова кваліфікація - службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.  

18 жовтня Розенблат повідомив, що термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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20 10 2017 17:17
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