Розенблат став фігурантом ще одного кримінального провадження НАБУ

Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат став фігурантом ще одного кримінального провадження Національного антикорупційного бюро.

Воно стосується законності отримання дипломатичного паспорта, за яким 19 жовтня 2017 року він намагався вилетіти до Німеччини, повідомляє прес-служба НАБУ.

Розенблат брав диппаспорт нібито для робочої поїздки 18-22 жовтня в Ізраїль з метою вивчення можливостей для кооперації і співпраці між Україною та Торгово-промисловою палатою Ізраїлю і Асоціацією виробників Ізраїлю.

Потім він передумав і використовував дипломатичний паспорт для приватної поїздки в Кельн.

Депутати можуть використовувати дипломатичні паспорти тільки для службових відряджень.

За версією слідства, це може свідчити про внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей у змові з посадовими особами апарату Верховної Ради. Попередня правова кваліфікація - службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.

18 жовтня Розенблат повідомив, що термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.