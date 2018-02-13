Розенблата визнали потерпілим у справі про затримання у літаку

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу Борислава Розенблата та визнав його потерпілим у справі про його затримання детективами НАБУ у "Жулянах", коли він намагався вилетіти до Німеччини.

Про це йдеться у копії ухвали суду, яку має у розпорядженні "Українська правда".

"Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, - ухвалив скаргу – задовольнити. Постанову старшого слідчого … про відмову у визнанні потерпілим Розенблата Борислава Соломоновича у кримінальному провадженні № 420170000000002187 від 27.10.2017 року – скасувати", - йдеться в ухвалі суду.

Суд зобов’язав старшого слідчого "вручити пам’ятку про права та обов’язки потерпілому Розенблату Бориславу Соломоновичу".

Ухвала не підлягає оскарженню.

Адвокат Розенблата Костянтин Глоба у коментарі УП зазначив, що в ухвалі суду йдеться про події, які мали місце кілька місяців тому під час затримання нардепа в літаку.

"Це був закордонний борт, не наші українські авіалінії, відповідно всі слідчі дії повинні були проходити в рамках міжнародного співробітництва. А цього не було", - сказав захисник.

"Він мав на це право, купив квиток. Однак детективи не дали йому це зробити, затримали, провели обшук і намагалися опитувати", - розповів Глоба.

За його словами, тепер через ці події прокуратура повинна вручити Розенблату пам'ятку. Його повинні визнати потерпілим. Це дасть йому право, зокрема, подати позов щодо незаконних дій, ініціювати слідчі та інші дії, необхідні у цьому виробництві за клопотання.

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.