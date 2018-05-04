Розенблату дозволили їздити за кордон
"Продовжити строк дії обов’язків… покладених на підозрюваного Розенблата Борислава Соломоновича… строком на 60 днів", – йдеться в рішенні суду, повідомив адвокат нардепа Олексій Шевчук "Українській правді".
При цьому до 3 червня суд продовжив такі зобов’язання: прибувати за вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з людьми, причетними до справи.
Ще один обов’язок – здати закордонні паспорти – суд не продовжив.
Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.
Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.
Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
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