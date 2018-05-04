Розенблату дозволили їздити за кордон

Суд продовжив такі зобов’язання: прибувати за вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з людьми, причетними до справи

Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Бориславу Розенблату крім зобов’язання здати закордонні паспорти.

"Продовжити строк дії обов’язків… покладених на підозрюваного Розенблата Борислава Соломоновича… строком на 60 днів", – йдеться в рішенні суду, повідомив адвокат нардепа Олексій Шевчук "Українській правді".

При цьому до 3 червня суд продовжив такі зобов’язання: прибувати за вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з людьми, причетними до справи.

Ще один обов’язок – здати закордонні паспорти – суд не продовжив.

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.