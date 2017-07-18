Розенблату призначили заставу у розмірі 7 млн грн
"Клопотання задовольнити частково. Застосувати до Розенблата заставу в розмірі 7 мільйонів гривень", - сказала суддя, повідомляє "Громадське".
Відповідно до рішення суду, в депутата є п'ять днів, щоб внести суму застави.
Крім того, суд зобов'язав Розенблата носити електронний засіб контролю та не відлучатися з міста Києва та Житомира без повідомлення слідчих.
Разом з тим, Розенблату доведеться здати закордонні паспорти.
У разі невиконання обов'язків застава стягується в дохід держави.
Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) попросила Солом'янський райсуд Києва обрати нардепу Бориславу Розенблату міру запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.
Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.
13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.
Відзначимо, що Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.
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