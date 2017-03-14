Україна не вводитиме новий податок у рамках накопичувальної пенсійної системи, - Розенко

Пенсійні внески будуть відраховувати з податку на доходи фізичних осіб

Міністр соціальної політики Павло Розенко спростував чутки про те, що Україна буде вводити новий податок у рамках запровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Введення накопичувальної системи не передбачає податкового навантаження ні на співробітника, ні на роботодавця. Це не додатковий податок", - заявив міністр на круглому столі в Інституті Горшеніна, інформує "LB.ua".

За його словами, пенсійні внески будуть відраховувати з податку на доходи фізичних осіб.

"У рамках реформування податку на доходи фізичних громадян, який торік збільшили з 15% до 18%, можна виділити персоніфікований накопичувальний внесок", - сказав Розенко.

Експерт групи "Пенсійна реформа" Реанімаційного пакету реформ Галина Третьякова, зі свого боку, зазначила, що це вимагає пошуку компенсаторів для державного бюджету.

На її думку, це передусім приватизація і легалізація тіньового і незаконного бізнесу.

"Можна запропонувати кілька таких компенсаторів. Вони не тільки в наведенні порядку і модернізації першого рівня... Це може бути і приватизація, і навіть такі речі, які для нашого суспільства є провокаційними. Це легалізація тих видів бізнесу, які зараз працюють абсолютно "на чорно". Суспільство, здається, дозріло, адже є вже і маніфестації бізнесу повій, які приходять до Кабінету Міністрів. Вони теж, коли старіють, приходять у Пенсійний фонд по свої пенсії", - сказала Третьякова.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у 2017 році пенсійну систему буде змінено.

Окрім того, Міжнародний валютний фонд наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку в Україні.

Втім, Розенко переконує, що питання підвищення пенсійного віку в Україні на сьогодні зняте в уряді і в МВФ.