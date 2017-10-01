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Розенко доручив миттєво реагувати на скарги громадян щодо невиплати "мінімалки"

Розенко доручив сформувати урядові міжвідомчі робочі групи у кожній області
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко доручив моніторити ситуацію із виконання рішення уряду щодо підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року до 3200 грн та миттєво реагувати на скарги громадян.
Розенко доручив миттєво реагувати на скарги громадян щодо невиплати "мінімалки" Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

Про це під час засідання міжвідомчої робочої групи із забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, сказав віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

"Перед нами стоїть абсолютно чітке завдання – щоб рішення уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн було виконане в повному обсязі. При цьому не можна допустити жодних маніпуляцій, насамперед керівників бюджетних установ, щодо переведення людей на неповний робочий день чи, не дай Боже, скорочення. Адже кошти, необхідні на фінансування бюджетної сфери, в повному обсязі закладені в Державному бюджеті на 2017 рік", - сказав він, повідомляє прес-служба уряду.

Розенко звернувся до представників організацій профспілок та роботодавців спільно з Урядом забезпечити виконання відповідного рішення і в недержавному секторі економіки.

"У недержавному секторі ми маємо спільно з профспілками і роботодавцями взяти під контроль ситуацію. Мінімальна заробітна плата працівника не може бути нижчою за 3200 грн по кожному підприємству", - наголосив він.

Розенко доручив сформувати аналогічні урядовій міжвідомчі робочі групи у кожній області.

"Аналогічні міжвідомчі робочі групи повинні бути створені на рівні кожної області. Робочу групу має очолити людина за посадою не нижче рівня заступника глави ОДА. Представники освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери, територіальних підрозділів Пенсійного фонду, податкової, Державної служби праці мають бути туди обов’язково включені", - зазначив він.

За словами віце-прем’єр-міністра, метою цих обласних робочих груп є  миттєве реагування на будь-які скарги щодо керівників підприємств, які не виконують рішення Уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати.

"Де не виконується це правило, де хтось хоче маніпулювати, переводить людей на неповні ставки, ми будемо мати інформацію і на цю інформацію буде жорстка реакція. Кожен факт, кожна скарга має бути перевірена", - наголосив Розенко.

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10 01 2017 22:16
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