Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Аудит закупівель ліків повинен бути проведений міжнародними організаціями, - Розенко

Розенко доручив Уляні Супрун надати графік закупівель вакцин і лікарських засобів у 2017 році
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко наполягає на проведенні аудиту міжнародних закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення за кошти держбюджету в 2015-2016 роках.
Аудит закупівель ліків повинен бути проведений міжнародними організаціями, - Розенко Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

"Ми повинні зняти всі спекуляції навколо питання міжнародних закупівель і відкрито сказати про проблеми, якщо вони будуть виявлені в процесі аудиту. Кожен етап закупівлі ліків, від проведення тендеру до поставки вакцини в конкретну лікарню, повинен відбуватися відкрито і прозоро. Тому аудит закупівель в 2015 -2016 роках повинен бути проведений авторитетними міжнародними організаціями", - заявив Розенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Крім того, він доручив в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун надати графік закупівель вакцин і лікарських засобів в 2017 році.

Нагадаємо, що директор Інституту серця кардіохірург Борис Тодуров звинуватив керівництво МОЗ в "халатному ставленні до своїх обов'язків", "відмові в програмі "Штучне серце" і пригрозив в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун судом: "Програма серцево-судинних захворювань передбачала закупівлю на 364 млн гривень витратних матеріалів швидкої допомоги, що могли врятувати десятки тисяч життів. Ви не провели цю закупівлю", - написав Тодуров на своїй сторінці у Facebook.

Відзначимо, що до 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.

Також Міністерство юстиції зареєструвало та оприлюднило відповідний наказ МОЗ, завдяки якому ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС можуть надійти в Україну за 17 днів.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2017 16:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.