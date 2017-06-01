Аудит закупівель ліків повинен бути проведений міжнародними організаціями, - Розенко

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко наполягає на проведенні аудиту міжнародних закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення за кошти держбюджету в 2015-2016 роках.

"Ми повинні зняти всі спекуляції навколо питання міжнародних закупівель і відкрито сказати про проблеми, якщо вони будуть виявлені в процесі аудиту. Кожен етап закупівлі ліків, від проведення тендеру до поставки вакцини в конкретну лікарню, повинен відбуватися відкрито і прозоро. Тому аудит закупівель в 2015 -2016 роках повинен бути проведений авторитетними міжнародними організаціями", - заявив Розенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Крім того, він доручив в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун надати графік закупівель вакцин і лікарських засобів в 2017 році.

Нагадаємо, що директор Інституту серця кардіохірург Борис Тодуров звинуватив керівництво МОЗ в "халатному ставленні до своїх обов'язків", "відмові в програмі "Штучне серце" і пригрозив в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун судом: "Програма серцево-судинних захворювань передбачала закупівлю на 364 млн гривень витратних матеріалів швидкої допомоги, що могли врятувати десятки тисяч життів. Ви не провели цю закупівлю", - написав Тодуров на своїй сторінці у Facebook.

Відзначимо, що до 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.