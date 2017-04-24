ПОЛІТИКА НОВИНИВіце-прем'єр Павло Розенко оцінює вартість Всеукраїнського перепису населення в 1 млрд гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розенко каже, що на перепис населення треба мільярд
Кабмін переніс Всеукраїнський перепис населення з 2016 на 2020 рік
Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.
Про це він повідомив в ефірі телеканала ZIK.
"Це має бути серйозне політичне рішення, оскільки перепис населення коштує близько 1 млрд гривень" - сказав Розенко.
Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева ініціював перенесення Всеукраїнського перепису населення з 2020 року на грудень 2018 року.
Як відомо, у грудні 2015 року Кабмін переніс Всеукраїнський перепис населення з 2016 на 2020 рік.
У вересні 2013 року Кабмін переніс проведення перепису з 2013 року на 2016 рік.
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24 04 2017 22:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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