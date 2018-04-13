Розенко назвав терміни підвищення мінімальної зарплати
За його словами, рішення ухвалять, враховуючи економічні підсумки першого кварталу 2018 року, передає "Слово і Діло" з посиланням на "Укрінформ".
"Реальну картину за підсумками економічної діяльності першого кварталу ми матимемо наприкінці квітня або на початку травня. Я думаю, що тоді ми зможемо визначитися, коли ідея 4100 гривень буде реалізована", – зазначив Розенко.
Додамо, що, за даними Мінекономрозвитку, до 2021 року розмір мінімальної заробітної плати досягне позначки в 6200 гривень. Зокрема, очікується, що вже в 2019 році мінімальна зарплата підвищиться до 4600 гривень.
Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою в понад 15 тис грн.
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