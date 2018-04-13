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Розенко назвав терміни підвищення мінімальної зарплати

Рішення ухвалять, враховуючи економічні підсумки першого кварталу 2018 року
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що рішення про можливість підвищення розміру мінімальної зарплати до 4100 гривень ухвалять наприкінці квітня або на початку травня.
Розенко назвав терміни підвищення мінімальної зарплати Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

За його словами, рішення ухвалять, враховуючи економічні підсумки першого кварталу 2018 року, передає "Слово і Діло" з посиланням на "Укрінформ".

"Реальну картину за підсумками економічної діяльності першого кварталу ми матимемо наприкінці квітня або на початку травня. Я думаю, що тоді ми зможемо визначитися, коли ідея 4100 гривень буде реалізована", – зазначив Розенко.

Додамо, що, за даними Мінекономрозвитку, до 2021 року розмір мінімальної заробітної плати досягне позначки в 6200 гривеньЗокрема, очікується, що вже в 2019 році мінімальна зарплата підвищиться до 4600 гривень.

Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою в понад 15 тис грн.

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13 04 2018 19:15
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