Розенко переконаний, що до кінця року мінімальна зарплата в Україні зросте до 4,2 тис. грн

Віце-прем'єр-міністр наголосив, що при підвищенні соціальних стандартів уряд не буде вдаватися до популізму

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що до кінця року уряду вдасться реалізувати ініціативу щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тис. грн.

"Коли ми говоримо про те, що в цьому році буде чи не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все-таки оптиміст. Я переконаний, що ініціативу, яку проголосили все-таки не політичні сили, а президент України Петро Порошенко, - як мінімум підняти до 4200 грн, - буде реалізовано. Ми зробимо цей крок", – запевнив він в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

При цьому Розенко наголосив, що Кабінет міністрів "не буде гратися в популізм". "Ми не будемо для цього друкувати фантики Національного банку України, як раніше це робилося, коли колишні керівники піднімали перед виборами заробітні плати, а потім це переростало в інфляцію. Ми будемо робити кроки згідно з реальною економічною ситуацією", – сказав він.

Розенко пояснив, що йому надає впевненості те, що в першому кварталі 2018 року в Україні зафіксовано економічне зростання.