Розенко переконаний, що до кінця року мінімальна зарплата в Україні зросте до 4,2 тис. грн
"Коли ми говоримо про те, що в цьому році буде чи не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все-таки оптиміст. Я переконаний, що ініціативу, яку проголосили все-таки не політичні сили, а президент України Петро Порошенко, - як мінімум підняти до 4200 грн, - буде реалізовано. Ми зробимо цей крок", – запевнив він в інтерв'ю телеканалу "Прямий".
При цьому Розенко наголосив, що Кабінет міністрів "не буде гратися в популізм". "Ми не будемо для цього друкувати фантики Національного банку України, як раніше це робилося, коли колишні керівники піднімали перед виборами заробітні плати, а потім це переростало в інфляцію. Ми будемо робити кроки згідно з реальною економічною ситуацією", – сказав він.
Розенко пояснив, що йому надає впевненості те, що в першому кварталі 2018 року в Україні зафіксовано економічне зростання.
Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою в понад 15 тис грн.
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