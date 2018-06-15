Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Розенко переконаний, що до кінця року мінімальна зарплата в Україні зросте до 4,2 тис. грн

Віце-прем'єр-міністр наголосив, що при підвищенні соціальних стандартів уряд не буде вдаватися до популізму
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що до кінця року уряду вдасться реалізувати ініціативу щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тис. грн.
Розенко переконаний, що до кінця року мінімальна зарплата в Україні зросте до 4,2 тис. грн Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

"Коли ми говоримо про те, що в цьому році буде чи не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все-таки оптиміст. Я переконаний, що ініціативу, яку проголосили все-таки не політичні сили, а президент України Петро Порошенко, - як мінімум підняти до 4200 грн, - буде реалізовано. Ми зробимо цей крок", – запевнив він в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

При цьому Розенко наголосив, що Кабінет міністрів "не буде гратися в популізм". "Ми не будемо для цього друкувати фантики Національного банку України, як раніше це робилося, коли колишні керівники піднімали перед виборами заробітні плати, а потім це переростало в інфляцію. Ми будемо робити кроки згідно з реальною економічною ситуацією", – сказав він.

Розенко пояснив, що йому надає впевненості те, що в першому кварталі 2018 року в Україні зафіксовано економічне зростання.

Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою в понад 15 тис грн.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2018 19:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.