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Розенко поставив під сумнів професійні здібності голови місії МВФ в Україні

Розенко назвав голову місії МВФ в Україні "жахливим непрофесіоналом"
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко поставив під сумнів професійні здібності голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Рона ван Родена.
Розенко поставив під сумнів професійні здібності голови місії МВФ в Україні Павло Розенко. Фото: kmu.gov.ua

Коментуючи статтю ван Родена на "Економічні правді" на тему реформування пенсійної системи, він відзначив, що голова місії МВФ не розуміє українських реалій.

"Після слів "експерта", що "основна структура пенсійної системи не змінилася з радянських часів", пропало будь-яке бажання читати цю всю маячню до кінця...", - написав Розенко на сторінці у Facebook.

"Ну а сентенції на тему запровадження другого рівня - взагалі "no comment". Людина просто не розуміє, що це таке і як воно все працює... Жахлива непрофесійність!!!", - додав він.

Як відомо, у своїй статті ван Роден заявив, що "введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) на додаток до чинної системи, на чому дехто наполягає, не матиме особливого сенсу без попереднього виправлення недоліків чинної системи".

"Введення накопичувальної системи було б передчасним, враховуючи нинішній рівень розвитку фінансових ринків і нормативно-правову базу в Україні", - написав голова місії МВФ.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.

У той же час міністр соціальної політики Андрій Ревазаявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.

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18 04 2017 12:57
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