Розенко: З початку липня зросте розмір мінімальної пенсії
З 1 липня зростуть пенсії для людей, розмір виплат для яких залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема мова йде про близько 1 мільйон пенсіонерів, заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду.
"Але якщо у нас з’явиться додатковий ресурс у бюджеті Пенсійного фонду, ми спробуємо позапланово реалізувати певні пенсійні програми, як ми це зробили в жовтні минулого року", - наголосив Павло Розенко.
Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
Також, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що до кінця року уряду вдасться реалізувати ініціативу щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тис. грн.
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