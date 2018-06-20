Розенко: З початку липня зросте розмір мінімальної пенсії

У державному бюджеті на 2018 рік передбачено одразу два поступових підвищення мінімальної пенсії, перше з яких відбудеться 1 липня

За словами Розенка, до кінця року мінімальна пенсія зросте до майже 1500 гривень.

З 1 липня зростуть пенсії для людей, розмір виплат для яких залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема мова йде про близько 1 мільйон пенсіонерів, заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду.

"Але якщо у нас з’явиться додатковий ресурс у бюджеті Пенсійного фонду, ми спробуємо позапланово реалізувати певні пенсійні програми, як ми це зробили в жовтні минулого року", - наголосив Павло Розенко.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

Також, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що до кінця року уряду вдасться реалізувати ініціативу щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тис. грн.