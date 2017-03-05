Розгляд апеляції Переломи відклали через повідомлення про замінування суду
Повідомлення про можливе замінування будівлі суду надійшло близько 5-тої хвилини на другу дня. Всіх людей змусили вийти з приміщення на близько 20 хвилин, а на місці чергують швидка та пожежна машина, - інформує "Еспресо".
Зазначимо, що о 13 годині дня тут повинно було розпочатися судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги стосовно обрання запобіжного заходу для Переломи.
Фото:pravda.com.ua
Нагадаємо, детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому 20 квітня у справі про завдання збитків ДП "СхідГЗК" на суму $ 17,28 млн. За версією слідства, він забезпечував координацію між компанією-посередником і ДП "СхідГЗК".
Перелома також відомий як фігурант іншого кримінального провадження, щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 млн. грн., розслідування якого детективи НАБУ завершили в грудні минулого року.
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