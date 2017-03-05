Розгляд апеляції Переломи відклали через повідомлення про замінування суду

Невідомі повідомили про замінування будівлі Апеляційного суду Києва, де мають розглядати апеляційну скаргу першого заступника голови НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи.

Повідомлення про можливе замінування будівлі суду надійшло близько 5-тої хвилини на другу дня. Всіх людей змусили вийти з приміщення на близько 20 хвилин, а на місці чергують швидка та пожежна машина, - інформує "Еспресо".

Зазначимо, що о 13 годині дня тут повинно було розпочатися судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги стосовно обрання запобіжного заходу для Переломи.

Фото:pravda.com.ua

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому 20 квітня у справі про завдання збитків ДП "СхідГЗК" на суму $ 17,28 млн. За версією слідства, він забезпечував координацію між компанією-посередником і ДП "СхідГЗК".

Перелома також відомий як фігурант іншого кримінального провадження, щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 млн. грн., розслідування якого детективи НАБУ завершили в грудні минулого року.