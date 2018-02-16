Розгляд позову Саакашвілі до Порошенка призупинили
Таке рішення суд ухвалив 16 лютого у зв'язку з клопотанням сторони захисту про відвід колегії суддів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Раніше адвокати заявили клопотання про відвід колегії суду з 5 суддів.
Суд ухвалив рішення передати розгляд цього клопотання іншій колегії суддів Касаційного адміністративного суду.
У зв'язку з цим суд призупинив наразі розгляд цієї справи.
Нагадаємо, 12 лютого, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.
У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.
Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.
Як відомо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Додамо, що сам Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.
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