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Розгляд позову Саакашвілі до Порошенка призупинили

Раніше адвокати заявили клопотання про відвід колегії суду з п'яти суддів
Верховний суд у складі Касаційного адміністративного суду призупинив розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка щодо позбавлення його громадянства України.
Розгляд позову Саакашвілі до Порошенка призупинили Фото: ukranews.com

Таке рішення суд ухвалив 16 лютого у зв'язку з клопотанням сторони захисту про відвід колегії суддів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше адвокати заявили клопотання про відвід колегії суду з 5 суддів.

Суд ухвалив рішення передати розгляд цього клопотання іншій колегії суддів Касаційного адміністративного суду.

У зв'язку з цим суд призупинив наразі розгляд цієї справи.

Нагадаємо, 12 лютого, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.

Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.

Як відомо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Додамо, що сам Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.

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16 02 2018 11:40
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