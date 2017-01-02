Розгляд позову України проти Росії в Гаазі почнеться в березні

У перший день засідань, 6 березня, виступить українська сторона,

Міжнародний кримінальний суд ООН в Гаазі розгляне позов проти Росії з 6 по 9 березня.

У перший день засідань, 6 березня, виступить українська сторона, на наступний день – РФ. 8-9 березня той же порядок.

Нагадаємо, що Україна подала до Міжнародного суду ООН позов щодо Росії про порушення міжнародних домовленостей про заборону фінансування тероризму, зокрема - фінансування терористичних угрупувань "ДНР", "ЛНР", "Харківські партизани".

Крім того, українська сторона вказала на збройне захоплення Росією території Автономної республіки Крим та міста Севастополя і систематичні переслідування представників кримськотатарського народу.

Російська сторона також чинила тиск на українську владу після Помаранчевої революції, що відбулася в 2004 році, йдеться в повідомленні Міжнародного суду.

Нещодавно Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України до Росії, поданого 16 січня.

Також, в зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі, Україна буде доповнювати позов проти Росії новими фактами порушення прав людини.