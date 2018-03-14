Розгляд справи про держзраду Януковича планують закінчити до 20 квітня
За словами головуючого судді Владислава Дев'ятка, на ці дати заплановані судові дебати.
Як відомо, саме після дебатів закінчується розгляд справи. Після цього суддя йде в нарадчу кімнату і пише вирок. Термін написання вироку не обмежений.
"Організовуємо свою роботу так: наступне засідання 21 березня, подальшому засідання 27, 28 та 29 березня, далі 4-5, 11-12 та 18-19 квітня", - сказав Дев'ятко.
Він також визначив 8 дат для допиту свідків захисту: 21, 28- 29 березня, 4-5 та 11-12 квітня.
"На ці 8 судових засідань прошу забезпечити прибуття та допити свідків, щоб за ці 8 засідань усіх свідків допитати, яких, нагадаю, залишилося 13. Прошу сторону захисту і обвинувачення на 18-19 квітня підготуватися до стадії судових дебатів.", - сказав суддя.
Дев'ятко також заявив, що готовий надати можливість Януковичу свідчити у цій справі у режимі відеоконференції.
"Суд готовий забезпечити та надати можливість обвинуваченому Януковичу дати показання про цій справі. Допит шляхом відеоконференції визнала сторона обвинувачення сьогодні, вона не заперечувала проти цього і в попередніх судових засіданнях", - сказав Дев'ятко.
Розгляд справи він переніс на 10 ранку 21 березня, оскільки захист просив дослідити прес-конференцію Януковича, але додав, що буде готовий досліджувати цей доказ після допиту свідків з Криму.
Як відомо, захист Януковича хоче телеміст з Кримом для допиту свідків 21 березня.
Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Нещодавно екс-посол України в РФ Володимир Єльченко розповів, що делегація Російської Федерації в ООН сама направила фотокопію листа екс-президента Віктора Януковича російському президенту Володимиру Путіну з підписом від 1 березня 2014 року, після того, як секретаріат ООН звернув увагу на відсутність підпису під заявою.
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