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Розгляд справи про держзраду Януковича планують закінчити до 20 квітня

Захист Януковича хоче телеміст з Кримом для допиту свідків 21 березня
Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.
Розгляд справи про держзраду Януковича планують закінчити до 20 квітня Фото: Reuters

За словами головуючого судді Владислава Дев'ятка, на ці дати заплановані судові дебати.

Як відомо, саме після дебатів закінчується розгляд справи. Після цього суддя йде в нарадчу кімнату і пише вирок. Термін написання вироку не обмежений.

"Організовуємо свою роботу так: наступне засідання 21 березня, подальшому засідання 27, 28 та 29 березня, далі 4-5, 11-12 та 18-19 квітня", - сказав Дев'ятко.  

Він також визначив 8 дат для допиту свідків захисту: 21, 28- 29 березня, 4-5 та 11-12 квітня.

"На ці 8 судових засідань прошу забезпечити прибуття та допити свідків, щоб за ці 8 засідань усіх свідків допитати, яких, нагадаю, залишилося 13. Прошу сторону захисту і обвинувачення на 18-19 квітня підготуватися до стадії судових дебатів.", - сказав суддя.

Дев'ятко також заявив, що готовий надати можливість Януковичу свідчити у цій справі у режимі відеоконференції.

"Суд готовий забезпечити та надати можливість обвинуваченому Януковичу дати показання про цій справі. Допит шляхом відеоконференції визнала сторона обвинувачення сьогодні, вона не заперечувала проти цього і в попередніх судових засіданнях", - сказав Дев'ятко.

Розгляд справи він переніс на 10 ранку 21 березня, оскільки захист просив дослідити прес-конференцію Януковича, але додав, що буде готовий досліджувати цей доказ після допиту свідків з Криму.

Як відомо, захист Януковича хоче телеміст з Кримом для допиту свідків 21 березня.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нещодавно екс-посол України в РФ Володимир Єльченко розповів, що делегація Російської Федерації в ООН сама направила фотокопію листа екс-президента Віктора Януковича російському президенту Володимиру Путіну з підписом від 1 березня 2014 року, після того, як секретаріат ООН звернув увагу на відсутність підпису під заявою.

 

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14 03 2018 15:36
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