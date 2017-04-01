Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Розгляд справи про підсудність Януковича перенесли на 17 січня

Клопотання захисника має на меті затягування процесу
Вищий спеціалізований суд переніс на 17 січня розгляд клопотання сторони захисту президента-втікача Віктора Януковича про зміну підсудності.
Розгляд справи про підсудність Януковича перенесли на 17 січня Віктор Янукович. Фото: yes-ukraine.org

"Відповідне рішення колегія суддів ухвалила через те, що адвокат Януковича Віталій Сердюк не з'явився на засідання у зв’язку з тим, що до 10 січня перебуває у відпустці", - сказав після засідання суду начальник відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Максим Крим в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, клопотання захисника має на меті затягування процесу.

"На мою думку, було можливо розгляд здійснити без захисника, але суд все ж таки вирішив відкласти судовий розгляд для того, щоб надати можливість захисникам висловити свою позицію", - сказав Крим.

Він також повідомив, що колегія суддів відмовила адвокатам у задоволенні клопотання про проведення допиту Януковича за допомогою скайп-зв'язку.

Нагадаємо, адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою забезпечити слухання його свідчень.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував заяву адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про неправильне вручення підозри екс-президенту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2017 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.