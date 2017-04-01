Розгляд справи про підсудність Януковича перенесли на 17 січня

Вищий спеціалізований суд переніс на 17 січня розгляд клопотання сторони захисту президента-втікача Віктора Януковича про зміну підсудності.

"Відповідне рішення колегія суддів ухвалила через те, що адвокат Януковича Віталій Сердюк не з'явився на засідання у зв’язку з тим, що до 10 січня перебуває у відпустці", - сказав після засідання суду начальник відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Максим Крим в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, клопотання захисника має на меті затягування процесу.

"На мою думку, було можливо розгляд здійснити без захисника, але суд все ж таки вирішив відкласти судовий розгляд для того, щоб надати можливість захисникам висловити свою позицію", - сказав Крим.

Він також повідомив, що колегія суддів відмовила адвокатам у задоволенні клопотання про проведення допиту Януковича за допомогою скайп-зв'язку.

Нагадаємо, адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою забезпечити слухання його свідчень.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував заяву адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про неправильне вручення підозри екс-президенту.