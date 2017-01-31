Розгляд справи Царьова перенесли на березень
За словами суддів, підозрюваний не був повідомлений про засідання належним чином.
"Не можливий подальший розгляд справи на даний час з урахуванням, головним чином відсутності підтвердження про оголошення в ЗМІ, зокрема головного в газеті "Урядовий кур’єр" оголошення повідомлення про дату і час судового засідання", – зауважив суддя Павло Слободянюк, інформує 24 канал.
Нову повістку у справі Царьова опублікують в газеті "Урядовий кур’єр". Якщо ж екс-регіонал не з'явиться знову, то розгляд справи почнуть заочно.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2015 року проти Царьова в Україні розпочали процедуру заочного засудження. Його підозрюють у скоєнні навмисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України та дій, спрямованих на публічні заклики до насильницької зміни, скинення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 109 і ч.ч. 2, 3 ст . 110 КК України).
Міністерство закордонних справ анулювало диппаспорти для 86 "українців" (Герман, Азарова, Царьова), які не повернули документ у 10-денний термін після закінчення закордонного відрядження.
У червні минулого року Шевченківський райсуд Києва повернув Генпрокуратурі обвинувальний акт проти екс-депутата від Партії регіонів Олега Царьова у посяганні на територіальну цілісність держави.
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