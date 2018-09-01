Розгляд справи Януковича під загрозою, - ГПУ
Внаслідок створення окружних судів є ймовірність, що справу проти колишнього президента Віктора Януковича будуть розглядати спочатку. Про це у вівторок, 9 січня, заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін в ефірі 5 каналу.
"Ми висловлюємо стурбованість результатами створення окружних судів. Залишаються відкритими питання про справи того ж Януковича, оскільки в зв'язку зі створенням окружного суду існує ймовірність того, що всі матеріали будуть слухати заново", - заявив Єнін.
Він додав, що Генпрокуратура не може допустити того, щоб всі резонансні справи слухалися спочатку.
Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко не виключає, що в разі обвинувального вироку у справі екс-президента Віктора Януковича його передадуть українському правосуддю, якщо ж Янукович вирішить повернутися і представляти свою позицію в суді, то держава гарантує йому безпеку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків