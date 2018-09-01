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Розгляд справи Януковича під загрозою, - ГПУ

Через створення окружних судів
Є ймовірність того, що всі матеріали справи будуть слухати заново, заявив заступник генерального прокурора.
Розгляд справи Януковича під загрозою, - ГПУ Фото:112.ua

Внаслідок створення окружних судів є ймовірність, що справу проти колишнього президента Віктора Януковича будуть розглядати спочатку. Про це у вівторок, 9 січня, заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін в ефірі 5 каналу.

"Ми висловлюємо стурбованість результатами створення окружних судів. Залишаються відкритими питання про справи того ж Януковича, оскільки в зв'язку зі створенням окружного суду існує ймовірність того, що всі матеріали будуть слухати заново", - заявив Єнін.

Він додав, що Генпрокуратура не може допустити того, щоб всі резонансні справи слухалися спочатку.

Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко не виключає, що в разі обвинувального вироку у справі екс-президента Віктора Януковича його передадуть українському правосуддю, якщо ж Янукович вирішить повернутися і представляти свою позицію в суді, то держава гарантує йому безпеку.

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09 01 2018 23:49
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