НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський розглянув петицію про визнання незалежності Чеченської Республіки Ічкерія. Він доручив МЗС розглянути це питання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розглянути можливість визнання незалежності Чеченської Республіки Ічкерія Зеленський доручив МЗС
Фото: Google
Про це йдеться у його відповіді на петицію, яка зібрала понад 25 тисяч голосів.
Зеленський нагадав, що 18 жовтня Верховна Рада схвалила заяву про засудження збройної агресії рф проти Чеченської Республіки Ічкерія, окупації її території та геноциду чеченського народу, якою, зокрема, Верховна Рада України заявляє про невизнання окупації російською федерацією території Чеченської Республіки Ічкерія і вважає чинний там режим окупаційним та нелегітимним.
Він наголосив, що згідно з Конституцією саме президент ухвалює рішення про визнання іноземних держав. Водночас, із відповідними пропозиціями має звернутися Міністерство закордонних справ.
Тому Зеленський запропонував МЗС розглянути питання визнання Чеченської Республіки Ічкерія та внести відповідні пропозиції.
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03 11 2022 20:37 МЕДІА
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