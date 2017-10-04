Розграбування Міноборони та ЗСУ є найбільшими корупційними оборудками, - Сергій Пашинський (відео)

За словами Сергія Пашинського, майно розкрадалося протягом десятиліть, і ніхто на сьогодні не притягнутий до відповідальності

Розграбування Міністерства оборони та Збройних Сил України є найбільшими корупційними оборудками в незалежній Україні.

"Сьогодні корупціонери, які роками грабували державу, оголосили себе антикорупціонерами, і через своїх агентів впливу в парламенті продовжують блокувати будь-які розслідування своїх корупційних оборудок", - заявив заступник керівника фракції "Народний фронт", голова профільного Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський під час засідання Погоджувальної ради.

"Я абсолютно переконаний, що одна з найбільших корупційних оборудок незалежної України – це розграбування Міністерства оборони та Збройних Силу України", - заявив голова комітету.

"Йдеться про мільярди й мільярди доларів, і питання не тільки в тій землі, яку вкрадено, не в тих військових містечках, які також вкрадено – питання в бойових літаках, гелікоптерах, танках, проданих за ціною металобрухту", - уточнив він.

За словами Сергія Пашинського, майно розкрадалося протягом десятиліть, і ніхто на сьогодні не притягнутий до відповідальності. Він повідомив, що на минулому засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони було прийнято рішення створити робочу групу щодо внесення змін у законодавство, які дадуть можливість притягнути всіх винуватців до відповідальності за крадіжки та за те, що ЗСУ було практично знищено.

"Я інформую про це суспільство, керівництво парламенту і прошу всіх, хто зацікавиться, долучатися до нашої роботи. Також я публічно звертаюсь до керівника НАБУ пана Ситника – ми його офіційно запросили в середу на комітет для подальшої співпраці та початку роботи з повернення вкраденого майна з притягнення винних до відповідальності", - підсумував Сергій Пашинський.

Нагадаємо, що за словами Сергія Пашинського, замість піару на армії депутатам треба підвищувати її боєздатність.