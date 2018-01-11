Розірвання угоди з Росією щодо Азовського моря зробить Керченську протоку російською, - Тука
Тука зазначив - розірвання угоди щодо Азовського моря означатиме, що відносини між країнами регулюватимуться міжнародним морським правом.
"Можна надувати щоки, доки не луснеш, але РФ після анексії офіційно оголосила Крим своєю територією.
Відповідно, якщо ми розірвемо угоду, що діє зараз, і перейдемо в міжнародну площину, то РФ оголосить, з її точки зору це буде абсолютно логічним, 12-мільну і 24-мільну зону уздовж кримського узбережжя. Таким чином, Керченська протока з обох сторін фактично перекрита цими російськими зонами", - пояснив заступник міністра в ефірі "Громадського".
Згідно з двосторонньою угодою РФ і України, Азовське море і Керченська протока зокрема розділені навпіл. Тука підкреслив, що розірвання цієї угоди фактично означатиме повний контроль Росії над протокою.
"Зрозуміло, що ми не визнаємо анексію Криму. Але яким чином в подальшому ми можемо забезпечувати судноплавство? Використовуючи військово-морський флот? Якого, вибачте, в нас поки що немає.
Тому я абсолютно підтримую позицію МЗС і вважаю недоцільним негайне розірвання цієї угоди", - додав він.
Раніше в МЗС заявили, що денонсація договору між Україною та РФ від 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки не дасть Україні додаткових прав, а лише може призвести до нового територіального спору.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".
Як заявили в уряді, Україна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі.
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