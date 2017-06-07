Розкішні маєтки, елітні авто і багата теща: декларація заступника прокурора Київської області, - ФОТО

Прокурор Бендик відіграв важливу роль в розвалі справ щодо ДАІшників, які переслідували АвтоМайдан - AutoMaidan після поїздки до Межигір’я 29 грудня 2013 року. За даними адвокатів, 100 % справ, які розслідувані прокуратурою Київської області не мають судових перспектив

Заступник прокурора Київської області Ярослав Бендик і члени його сім'ї володіють елітною нерухомістю поблизу столиці та цілим автопарком із дорогих машин, незважаючи на те, що їхній сукупний дохід з 2014 по 2016 рік склав трохи більше 1 млн грн.

Згідно з деклараціями Бендика за зазначені роки, основним доходом його сім'ї є прокурорська зарплата в 290 тис грн щорічно, а також зарплата дружини Оксани в 20 тис грн на рік від сільського фермерського господарства "Мрія" та її пенсія у 12 тис грн на рік, повідомляє Prosud.



Фото: prosud.info

Що стосується нерухомого майна, що перебуває у власності родини Бендик, то воно абсолютно незрівнянне з рівнем задекларованих доходів. Зокрема, їм належить квартира на 55,7 кв. у Києві, придбана в 2005 році, і 45 соток землі в Димері, що за 40 км від столиці.

Крім того, Бендик, його дружина і дочка мають право користування будинком на 367 кв. м у селі Лебедівка за 30 км від Києва. Він, як і земля під ним, належить Марії Лук'яненко - тещі прокурора. Будинок знаходиться в окремому котеджному містечку, 15 соток землі в цьому районі коштує близько 550 тис. грн, а вартість такого будинку на березі "Київського моря" може досягати 15 млн гривень.

Згідно з документами, цільове призначення земельної ділянки під зазначеною будовою - колективне садівництво. Отже, Лук'яненко використовує її не за призначенням, чим порушує українське законодавство.

Також, теща прокурора володіє квартирою на 82,8 кв. м у селі Нижча Дубечня, що у Вишгородському районі Київської області. Саме за цією адресою зареєстрована фізична особа-підприємець Марія Лук'яненко, основним видом діяльності якої є "Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами". Однак дуже сумнівно, що таким бізнесом жінка могла заробити 16 млн грн на будинок і землю у Лебедівці.

Особливої уваги вимагає і розкішний автопарк родини прокурора Бендика. Так, його дружина володіє Toyota Prado 2008 року випуску, яку придбала тоді ж (ціна -322: 308 грн) і Skoda Octavia за 362 777 грн, куплену в 2014 році. Крім того 1 січня 2016 року, очевидно в якості подарунка, Оксана Бендик отримала право користування Volkswagen Tuareg 2013 року випуску від своєї матері. Ціна такого авто - близько $33 тисяч.

Крім зазначеного майна прокурорська родина ще має $18 тис. готівкою і 22 732 грн на банківських рахунках.

Бендик був причетний до розвалу всіх справ, що стосуються розслідування утисків "Автомайдану" тодішніми представниками ДАІ. Крім того, в 2015 році він був фігурантом досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом придбання Бендиком у власність активів у значних обсягах. У матеріалах Печерського районного суду Києва зазначається, що він і його близькі неодноразово, безпідставно користуючись послугами Державного підприємства "Зал офіційних делегацій", розраховувалися за надані їм послуги готівкою за пільговими тарифами.

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