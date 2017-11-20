Розкішні маєтки і гектари землі: як живе 27-річний прокурор на Харківщині, - ФОТО

У 2014 році він працював звичайним прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області. А вже через рік він став начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури

Михайло Михайлович Макаренко - начальник Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області, молодий прокурор, сьогодні йому лише 27 років. У 2014 році він працював звичайним прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області.

У рейтингу на конкурсі в Чугуївську місцеву прокуратуру Михайло Макаренко посів лише 21 місце, йдеться у матеріалі PROSUD.

Більш відомим є батько прокурора – Михайло Миколайович Макаренко. Він був в.о. керівника та першим заступником начальника Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області. Однак у 2016 році батька прокурора затримали на гарячому при отриманні хабара: "За інформацією прес-служби СБУ, він вимагав 150 тис грн у представника комерційного підприємства за неперешкоджання його господарській діяльності. Зловмисника затримано під час передачі основної частини коштів в сумі 124 тис. грн за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Частину коштів у розмірі 26 тис. грн податківець отримав напередодні".

Окрім того, що Макаренка-старшого затримали за взяття хабара, його ще й звинувачують у забудові місцевого Національного природного парку "Гомільшанські ліси". Вся земля і маєток у цьому парку були записані на його сина-прокурора, але про це ми розповімо далі.

Цікаво, що сьогодні прокурор Макаренко коментує справу, про те, як 57-річний місцевий мешканець, порушуючи чинне законодавство, нарубав на території Гомільшанських лісів дуба та клена майже на 15 тис грн. Саме в цьому лісі родина прокурора також знищуючи ліс, побудувала маєток.

У своїх деклараціях за 2014, 2015 та 2016 роки прокурор вказав лише 311 тис. грн доходів. Ще 150 тис. він отримав від продажу рухомого майна. Серед родичів прокурора у деклараціях за 2014 та 2015 роки вказана лише його матір Валентина Михайлівна Макаренко. За ці 2 роки вона заробила лише 90 тис. грн. Натомість у 2016 році матір вже відсутня в декларації разом зі своїм чисельним майном.

Ще в декларації за 2015 рік вказано, що прокурор Михайло Макаренко особисто володів будинком площею 340 м² та домоволодінням площею 2265 м². Все це майно він отримав в один день у 2010 році. Як ми можемо побачити, сумарна власність цього майна – 4,5 млн грн (570 тис. дол станом на 2010 рік)!

Та вже в 2016 році, в один день, все майно переходить у власність матері Валентини Макаренко і вона відразу ж зникає із прокурорської декларації. Тож більшості елітного майна у декларації Макаренка вже не має. Виключенням є лише будинок на 340 м², яким він має право користування. Хоча і тут є цікавий момент, адже якщо раніше в декларації прокурора вказана ціна цього будинку була 1063497 грн, то сьогодні вже 913400 грн.

Ось як виглядає маєток родини Макаренків сьогодні:

Земля під цим маєтком належить також пані Валентині. Її вона, як і будинки, отримала в подарунок від сина в один день — 18.03.2016. Ще одну ділянку прокурор орендує в Зміївської районної державної адміністрації, хоча ця ділянка не згадана в прокурорській декларації, що є очевидним порушенням законодавства.

Згідно з декларацією, двома з вищеперерахованих земельних ділянок прокурор Макаренко має право на користування.

Як можна побачити із фото, будинки в ньому схожі на готельні номери. Ми виявили, що нерухомість матері прокурора є функціонуючим готельно-рестораним комплексом "Сосновий бір" Валентина Михайлівна зареєстрована фізичною особою-підприємцем з відповідним КВЕДом.

Крім того, у 2010 році Михайло Михайлович (тоді йому було 20 років) отримав 3 земельні ділянки в Печенігах.

Також донедавна батько прокурора володів майже гектаром землі, яка належать до водоохоронної зони. Однак сьогодні ця земельна ділянка вже не перебуває у його власності.

Реєстрі прав на нерухоме майно ми також знайшли, що матір прокурора володіє квартирою та земельною ділянкою в с. Хроли.

До того ж, у декларації за 2015 рік пані Валентина декларувала 7 земельних ділянок площею 62 тис м² в таких населених пунктах, як: Руські Тишки, Пономаренки, Павленки та Хроли. На жаль, ми не можемо підтвердити, чи матір прокурора досі володіє цією землею, адже ні в реєстрі речових прав на нерухоме майно, ні в декларації за 2016 рік цього майна вже немає.

У 2016 році Михайло Макаренко задекларував дохід від продажу рухомого майна. Цим автомобілем є Volkswagen passat 2011-року випуску, яким, згідно з декларацією, прокурор володів раніше. Натомість матір прокурора до цього часу володіє автомобілем Toyota Camry 2011 року випуску, який вона придбала у 2015 році.



Олег Блохін і Михайло Макаренко

Крім рухомого та нерухомого майна, у Михайла Макаренка є 200 тис. грн заощаджень готівкою.

Звідки гроші у родини прокурора на все це майно – невідомо. Сам Михайло Макаренко заробляє досить мало, та й працювати почав нещодавно. Його матір ніяким успішним бізнесом не займається, а від її діяльності як ФОП жодних доходів не зафіксовано. Батько прокурора — Михайло Макаренко-старший — теж працював у держорганах та заробляв не більш ніж 80 тис. грн в рік (відповідно до його декларацій). Отже, як бачимо, офіційних доходів для купівлі такої кількості майна у родини Макаренка немає.

До речі, нинішня дружина батька — Ольга Володимирівна Гапон — теж працює в податковій та є начальником Зміївського відділення Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області.

Очевидно, що офіційні доходи прокурора Михайла Макаренка та його родини досить низькі, тож придбати на них елітне майно було б неможливо. Якщо врахувати факт арешту батька прокурора на отриманні хабара, то можна здогадатися, звідки все ж таки гроші на придбання майна. Втім, прокурор Михайло Макаренко, схоже, теж вже переймає досвід у батька про те, як уникнути відповідальності за придбання елітного майна: про це говорить швидкість, з якою прокурор переписав своє майно на матір, яка відразу після цього зникла з його декларації. Навіть більше, Михайло Михайлович "забуває" декларувати земельні ділянки, які орендує.