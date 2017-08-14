Розміновувати Донбас почала відома міжнародна організація
"З метою оцінки наявності, характеру і ступеню забруднення територій мінами та вибухонебезпечними залишками війни неурядовою організацією "The Halo Trust" з 14 серпня розпочинається виконання заходів гуманітарного розмінування в районах населених пунктів Ломакіне, Талаківка, Гнутове — Маріупольського району та Мирне — Волноваського району Донецької області", - повідомили у прес-службі Міністерства оборони.
Зазначається, що заходи здійснюються на виконання "Плану заходів з організації робіт гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей на 2017 рік" під координацією Міністерства оборони України.
Додамо, що Halo Trust - британська благодійна і американська некомерційна організація, що займається знешкодженням наземних мін та боєприпасів, які можуть становити небезпеку для цивільних осіб. HALO є абревіатурою від Hazardous Area Life-Support organization (Організація життєзабезпечення в небезпечних зонах). Заснована членом британського парламенту і колишнім полковником британської армії Коліном Кемпбеллом Мітчеллом в 1988 році.
Організація налічує понад 7000 саперів. Її працівники працювали в Нагірному Карабасі, Камбоджі, Мозамбіку, Сомалі, Шрі-Ланці, Еритреї, Абхазії, Чечні, Косово, Анголі і Афганістані.
Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко заявив, що розмінування Донбасу може тривати десятки років.
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