Розмінування Балаклії повністю завершене

Всього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів

Розмінування міста Балаклія та інших населених пунктів Харківської області повністю завершене.

"Розмінування м.Балаклія і населених пунктів Балаклійського району завершено! Всього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів", - повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична у Facebook.

Вона повідомила також, що електропостачання відновлено 95% абонентів, які були відключені.

"Щодо іншого є серйозні руйнування енергомережі, аварійні бригади працюють в посиленому режимі", - зазначила Світлична.

За її словами, відновити газопостачання у всіх населених пунктах району планується протягом 2-3 днів.

Зазначимо, вчора представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.

Відзначимо, що рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.

Нагадаємо, вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.