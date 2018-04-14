Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Розмінування Донбасу може тривати 10-20 років

Міністерство оборони вже опрацювало програму гуманітарного розмінування території Донбасу, яка "планово реалізується"
Розмінування території Донецької та Луганської областей після повного припинення військових дій може тривати від 10 до 20 років.
Розмінування Донбасу може тривати 10-20 років Фото: bbc.com

"За оцінками різних експертів, навіть за умов повного припинення бойових дій і створення відповідних умов, всі операції з розмінування території Донбасу, розчищення від вибухонебезпечних предметів можуть зайняти від 10 до 20 років, навіть з широким залученням сил і засобів", -  заявив керівник АТО Михайло Забродський на брифінгу у Краматорську, інформує УНН.

Забродський також додав, що Міністерство оборони вже опрацювало програму гуманітарного розмінування території Донбасу, яка "планово реалізується".

Він наголосив, що до її виконання залучені інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил, Нацгвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в середньому щотижня від мін на Сході України помирає чи отримує поранення одна дитина.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2018 16:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.