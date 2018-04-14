Розмінування Донбасу може тривати 10-20 років
"За оцінками різних експертів, навіть за умов повного припинення бойових дій і створення відповідних умов, всі операції з розмінування території Донбасу, розчищення від вибухонебезпечних предметів можуть зайняти від 10 до 20 років, навіть з широким залученням сил і засобів", - заявив керівник АТО Михайло Забродський на брифінгу у Краматорську, інформує УНН.
Забродський також додав, що Міністерство оборони вже опрацювало програму гуманітарного розмінування території Донбасу, яка "планово реалізується".
Він наголосив, що до її виконання залучені інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил, Нацгвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, в середньому щотижня від мін на Сході України помирає чи отримує поранення одна дитина.
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